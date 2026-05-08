«Луч» возвращается: легендарный владивостокский клуб сыграет в чемпионате Приморья

Спустя годы отсутствия владивостокский «Луч» возвращается в чемпионат Приморского края по футболу. После возвращения себе исторического имени, клубных цветов и яркой победы в первенстве Владивостока «жёлто-синие» готовы вновь заявить о себе на региональной арене. Новый сезон турнира стартует уже в конце мая, сообщает издание «Спорт 25» (18+).
«Для многих болельщиков это возвращение стало долгожданным событием. Несмотря на то, что в последние годы команда выступала под названием КСШОР из-за ограничений, поклонники дальневосточного футбола продолжали считать ее настоящим “Лучом”», — отмечается в публикации.
Путь к возрождению начался в 2025 году, когда клубу удалось вернуть историческое имя и фирменные желто-синие цвета. Первым шагом стало успешное выступление во Второй лиге чемпионата Владивостока. Несмотря на поражение в первом туре, подопечные Рустама Гулиева выдали впечатляющую серию из 11 побед подряд, в том числе разгромив одного из соперников со счетом 18:0.
Справка. Футбольный клуб «Луч» в 2003—2018 годах выступал под названием «Луч-Энергия». За свою историю команда провела несколько сезонов в Высшей лиге чемпионата России, однако впоследствии из-за финансовых проблем потеряла профессиональный статус и была признана банкротом. В 2025 году клуб был возрожден по инициативе болельщиков и теперь постепенно возвращает утраченные позиции.
