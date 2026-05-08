«Луч» возвращается: легендарный владивостокский клуб сыграет в чемпионате Приморья

Путь к возрождению начался в 2025 году, когда клубу удалось вернуть историческое имя и фирменные желто-синие цвета. Первым шагом стало успешное выступление во Второй лиге чемпионата Владивостока. Несмотря на поражение в первом туре, подопечные Рустама Гулиева выдали впечатляющую серию из 11 побед подряд, в том числе разгромив одного из соперников со счетом 18:0.