Полпред президента в ДФО поздравил жителей Дальнего Востока и Арктики с Днём Победы.
Уважаемые жители Дальнего Востока и Арктики!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Право на мирную жизнь — самый ценный дар, завещанный нам отцами и дедами — победителями нацизма. Сегодня нам снова приходится это право защищать. Наши бойцы проявляют беспримерное мужество и героизм в зоне специальной военной операции. Наша задача — их поддержать, сделать все, чтобы приблизить Победу, сохранить сильную и независимую Россию.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и скорейшего наступления мира на российской земле!
Узнать больше по теме
Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.Читать дальше