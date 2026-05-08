В Хабаровском крае Комсомольскому району ищут новый экономический импульс

В Хабаровском крае на совещании по социально-экономическому развитию Комсомольского района губернатор Дмитрий Демешин обозначил лесной комплекс и туризм как ключевые направления дальнейшего роста территории, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава муниципалитета Игорь Касаткин доложил, что за первый квартал 2026 года доходы бюджета района составили около 920 млн рублей, что на 13,5% выше аналогичного периода прошлого года. Положительная динамика отмечается и в ряде отраслей: растёт добыча россыпного золота и подземных вод, увеличиваются объёмы вылова и переработки рыбы, а также производство рыбной продукции.
Отдельное внимание на совещании уделили лесной отрасли. Дмитрий Демешин отметил, что в районе сохраняется ориентация на вывоз древесины, тогда как переработка на месте развивается недостаточно. Губернатор поручил профильным ведомствам проработать меры по привлечению инвесторов и повышению эффективности отрасли.
Среди перспективных направлений развития также обсуждался туризм. Глава региона подчеркнул потенциал природных и культурных объектов района — Комсомольского заповедника, озера Хумми, горы Шаманка, а также традиций коренных народов.
Игорь Касаткин сообщил, что в селе Верхняя Эконь планируется реализация проекта историко-этнографического парка. К его финансированию уже привлекаются краевые программы, инвесторы и местные инициативы, включая средства предприятий и ТОС. Дополнительно подготовлены заявки на участие в федеральных программах развития сельских территорий.
Дмитрий Демешин поручил обеспечить поддержку проекта и подчеркнул, что его реализация должна не только заявляться, но и приводить к конкретному результату.