Первый в этом году случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом зафиксировали в Хабаровске

Также значительно возросло количество обратившихся в медицинские организации из-за укусов клещей. По данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, с начала года в регионе зафиксировано уже 648 случаев (а по состоянию на 27 апреля с начала года число подобных обращений достигало только 185). Специалисты напоминают, что в целях безопасности при выезде на природу лучше отдавать предпочтение светлой одежде с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, брюки необходимо заправить в носки или сапоги, взять головной убор для защиты волос и шеи. Нужно использовать репелленты и проводить регулярные осмотры. Источник: ХКС.