В Панинском районе Воронежской области завершают строительство поликлиники

Строительство новой поликлиники в Панинском районе Воронежской области почти завершено. Объект возводится в том числе при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Готовность медучреждения достигла 78%. Строители уже установили окна, а сейчас завершают обустройство перехода между корпусами и ведут инженерные и отделочные работы.
Учреждение рассчитано на 210 посещений за смену. В нем 23 кабинета, продумана маршрутизация пациентов и логика оказания помощи — от профилактики и диагностики до специализированного приема.
Новый объект расположен в поселке Панино на улице Железнодорожной, рядом с нынешней районной поликлиникой. Ввести учреждение в эксплуатацию планируют во втором квартале 2026 года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.