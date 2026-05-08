Нижегородская лаборатория выявила опасный вирус в партии томатов из Узбекистана

Продукция весом 20 тонн поступила в регион из Узбекистана, а ее исследование организовали в конце апреля 2026 года. Благодаря экспертизе специалистам удалось обнаружить вирус коричневой морщинистости плодов томата. Патоген относится к особо опасным и подлежит строгому контролю.