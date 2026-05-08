Уже сотни покусанных: за неделю больше 30 волгоградцев подхватили клещей

Вакцины от тех инфекций, которыми можно заразиться в нашем регионе, не существует, поэтому лучший способ не заболеть — избегать встречи с кровососами. Они любят траву и невысокие кустарники. Прицепляются сначала к одежде, а потом заползают в удобное им оголенное место на вашем теле, где и присасываются к человеку. Излюбленные места — волосистая часть головы, заушная область и шея, подмышечная впадина и пупок, подколенная область, внутренняя поверхность бедер. Осматривайте себя и детей по возвращении с прогулок на улице и в парке.