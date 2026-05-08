Хабаровский край ведёт активную подготовку к празднованию Дня Великой Победы. В городах и сёлах региона муниципальные службы и жители украшают улицы, возвращая им праздничный облик после зимнего сезона. Особое внимание уделяется уходу за памятниками и монументами: их очищают и приводят в порядок к торжественной дате. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Организуются концерты под окнами ветеранов, проводятся памятные акции, призванные сохранить историческую память и передать знания о Великой Отечественной войне молодому поколению. Волонтёры и общественные организации участвуют в благоустройстве территорий: убирают прилегающие зоны у мемориалов, устанавливают праздничные баннеры и гирлянды.
Органы местного самоуправления обеспечивают координацию мероприятий, включая согласование схем размещения праздничного оформления и контроль за соблюдением сроков выполнения работ. Жители края добровольно присоединяются к подготовке: помогают с уборкой, участвуют в акциях и предлагают идеи по улучшению праздничной атмосферы.
