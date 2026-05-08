Высокая пожароопасность лесов ожидается в Нижегородской области с 8 по 12 мая

Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Источник: Комсомольская правда

С 8 по 12 мая в Нижегородской области местами ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников. Спасатели предупреждают о четвертом классе опасности и вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, природных пожаров может стать больше, а их площадь — шире. Огонь способен перекинуться на жилые дома и объекты экономики, поэтому сейчас действует запрет на посещение лесов.

Кроме того, жителей просят быть особенно осторожными с огнем. Никаких костров вблизи лесных массивов, никакого сжигания мусора на дачах. Даже брошенный на солнечной поляне окурок, стеклянная бутылка или промасленная тряпка могут обернуться серьезным возгоранием. Если заметили пожар, звоните пожарным без промедления.

Напомним, 7 мая в Нижнем Новгороде стало самым теплым за почти 60 лет. Столбики термометров поднялись до отметки +27,1 градуса, что на 0,4 градуса выше прежнего рекорда.

