Голую девушку заметили на улице в Темиртау

На перекрестке Республики — Момышулы: что это было?
Автор поста задается вопросами: «На перекрестке Республики — Момышулы: на спор, под чем-то или обострение? Что это было?».
Как пояснили в ДП Карагандинской области, 8 мая в полицию Темиртау поступило сообщение о женщине, находившейся в общественном месте на проспекте Республики в неподобающем виде.
«Сотрудниками патрульной полиции установлена и доставлена в отдел полиции 27-летняя жительница города. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что женщина находилась под воздействием наркотических веществ», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В отношении девушки возбуждено административное производство. Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.