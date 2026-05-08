Концерт ко Дню Победы пройдет на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде

Горьковская железная дорога (ГЖД) анонсировала проведение музыкальных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные выступления творческих коллективов состоятся 9 мая на главных железнодорожных станциях магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Праздничные концерты, которые будут открыты для всех желающих, пассажиров и жителей городов Нижний Новгород, Муром, Киров, Казань и Ижевск, порадуют слушателей любимыми песнями периода войны.
Так, на станции Нижний Новгород 9 мая с 10:00 до 11:00 запланировано выступление ансамбля народной песни «Любава». В Кирове перед гостями выступят артисты из Дворца культуры ОАО «РЖД». Начало концертных программ в Казани и Муроме запланировано на 14:00, а в Ижевске — на 16:30 по местному времени.
Стоит отметить, что 8 мая в 11:00 к мемориальному комплексу «Бронепоезд Козьма Минин», расположенному у Центрального дворца культуры железнодорожников, прибудет тематический состав «Поезд Победы».
Все концерты будут доступны для посещения без ограничений.