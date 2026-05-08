Суд оставил под домашним арестом директора нацпарка «Куршская коса» Калину

«Постановлением Ленинградского районного суда от 7 мая 2026 года продлена мера пресечения в виде домашнего ареста с сохранением ранее установленных судом ограничений до 13 июля 2026 года в отношении К., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений с использованием своего служебного положения в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (2 эпизода). Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — уточняется в сообщении.