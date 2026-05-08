В Таганроге восстановлено движение трамваев

Угроза по БПЛА все еще сохраняется, объявленную утром ракетную опасность сняли.

Утром 8 мая в Таганроге из‑за объявления воздушной тревоги было временно приостановлено движение трамваев. В настоящее время электротранспорт курсирует в штатном режиме, сообщает «Таганрогский трамвай».

По состоянию на текущий момент объявленная утром ракетная опасность снята, однако угроза атак БПЛА по‑прежнему сохраняется.

Напомним, в течение прошедшей ночи в Таганроге зафиксирован инцидент с падением обломков БПЛА: пострадал гараж частного дома. По информации властей, открытого горения не возникло. Аналогичные последствия от падения обломков зафиксированы также в Батайске, Ростове‑на‑Дону и Мясниковском районе.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
