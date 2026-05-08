Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МФЦ Красноярского края запустили онлайн видеоконсультации

Получить помощь специалиста можно из дома или с работы.

Жители Красноярского края теперь могут получить дистанционную консультацию сотрудника МФЦ через мессенджер МАКС. Сервис заработал в рамках федерального проекта «Государство для людей», сообщили в региональном правительстве.

Как пояснила министр социальной политики региона Ирина Пастухова, нововведение — ещё один шаг к клиентоориентированной системе, где каждый гражданин чувствует поддержку государства. Квалифицированный ответ на вопрос по услугам можно получить онлайн — из дома или с рабочего места.

Записаться на видеоконсультацию можно двумя способами:

Прямой звонок — сохраните в списке контактов номер 8−933−332−56−27 и позвоните в МАКС. Если оператор не ответит сразу, он свяжется позже.

Чат-бот «Мои документы Красноярский край» — выберите удобные дату и время.

Запись доступна в режиме «день в день». В назначенный час оператор позвонит вам. Сервис предназначен только для консультаций — записаться на сдачу документов по видео нельзя.

Для корректной работы убедитесь, что в настройках приватности вашего аккаунта в МАКС разрешены звонки от всех контактов и поиск по номеру телефона.

Ранее мы сообщали, что красноярцам расширили список организаций для налогового вычета за спорт.