В МФЦ Красноярского края запустили онлайн видеоконсультации

Жители Красноярского края теперь могут получить дистанционную консультацию сотрудника МФЦ через мессенджер МАКС. Сервис заработал в рамках федерального проекта «Государство для людей», сообщили в региональном правительстве.
Как пояснила министр социальной политики региона Ирина Пастухова, нововведение — ещё один шаг к клиентоориентированной системе, где каждый гражданин чувствует поддержку государства. Квалифицированный ответ на вопрос по услугам можно получить онлайн — из дома или с рабочего места.
Записаться на видеоконсультацию можно двумя способами:
Прямой звонок — сохраните в списке контактов номер 8−933−332−56−27 и позвоните в МАКС. Если оператор не ответит сразу, он свяжется позже.
Чат-бот «Мои документы Красноярский край» — выберите удобные дату и время.
Запись доступна в режиме «день в день». В назначенный час оператор позвонит вам. Сервис предназначен только для консультаций — записаться на сдачу документов по видео нельзя.
Для корректной работы убедитесь, что в настройках приватности вашего аккаунта в МАКС разрешены звонки от всех контактов и поиск по номеру телефона.
