Внимание, ограничение! До 25 мая сузят проезжую часть на одной из дорог Иркутска

IrkutskMedia, 8 мая. Очередное ограничение движения введут в Иркутске — для автомобилистов сузят проезжую часть по улице Сибирских Партизан. Проезд будет ограничен на пересечения с Муравьева до пересечения с Пулковским переулком.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничение движения будет действовать с 8.00 12 мая до 19.00 25 мая. Такое решение принято в связи с проведением ремонтных работ на теплосетях.
Напомним, также для автомобилистов будет закрыто движение транспортных средств по улице Седова. Проезд будет ограничен на участке дороги в районе дома на Красных Мадьяр, 12.