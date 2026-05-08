Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс России заявил об ударе БПЛА по одному из объектов в Ростове

В Минтрансе России подтвердили удар по зданию филиала «Аэронавигация Юга России».

Источник: Комсомольская правда

Минтранс России заявил о падении БПЛА на один из своих объектов в Ростове-на-Дону. Об этом утром 8 мая говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что в ходе атаки пострадало административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Организация управляет воздушным движением на юге страны, и сейчас работа временно скорректирована. Также корректируются расписание и технологии управления воздушным движением. Персонал находится в безопасности.

Из-за ущерба, нанесенного филиалу организации в Ростове, приостановили работу 13-ти аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

Напомним, ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщал о пожаре в четырехэтажном административном здании в Первомайском районе в Ростова.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше