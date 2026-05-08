В Волгограде Андрей Бочаров почтил память защитников Сталинграда на площади Павших Борцов

Отметим, в праздничные дни митинги и возложения цветов к памятникам и братским могилам пройдут во всех населённых пунктах Волгоградской области. Центральные же мероприятия состоятся в Волгограде. Уже 7 мая жители и гости города-героя, а также миллионы зрителей в режиме онлайн смогли увидеть лазерное шоу «Свет Великой Победы» на главной высоте России. Сеансы продлятся в вечерние часы 8 и 9 мая. В День Победы в областном центре традиционно состоится парад.