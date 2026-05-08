«Ростелеком» обучил красноярцев поиску сведений о ветеранах Великой Отечественной войны

«Мероприятие собрало десятки человек, каждый из них уже пытался самостоятельно искать. Мы дали структурированную информацию, которая им очень пригодится. Я сам веду активные поиски через интернет. В частности, на сайте “Память народа” нашел данные о брате моей бабушки, который служил на Дальнем Востоке, и о прадедушке, призванном в 1941 году. Он погиб под Москвой в 1942-м после тяжелых ранений и был захоронен в братском колумбарии на Донском кладбище Москвы. Все эти сведения глубоко тронули меня и мою семью. Хочу, чтобы и другие тоже нашли своих героев», — рассказал Андрей Кузнецов, руководитель направления станционного цеха Красноярского филиала «Ростелекома», волонтер проекта «Азбука интернета».