В Уяре завершается строительство новой школы на 550 учеников

В Уяре подходит к концу строительство новой общеобразовательной школы на улице Калинина. Учебное заведение возводят по краевой программе «Развитие образования». Четырехэтажная школа рассчитана на 550 учеников. В здании разместили учебные кабинеты, спортивные и актовый залы, библиотеку, мастерские, медицинский блок, столовую и помещения для внеурочных занятий. Для младших классов предусмотрели игровые зоны и отдельную учительскую, а старшеклассники смогут заниматься в кабинетах химии, физики, информатики и биологии с современными лаборантскими. Также в школе оборудовали кабинет домоводства, кулинарный цех, зал хореографии и комнату психологической разгрузки. На пришкольной территории появились пространства для занятий спортом и отдыха. Для маломобильных учеников обеспечили безбарьерный доступ во все помещения. Основные работы по строительству школы завершены. Проверка государственного строительного надзора подтвердила, что объект соответствует проектной документации. В мае, после того, как строители исправят замечания, получим разрешение на ввод в эксплуатацию. С сентября дети смогут учиться в красивой, современной, оснащённой всем необходимым оборудованием школе, — уточнил министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин.