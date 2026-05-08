В Калининграде продлили домашний арест директора Куршской косы

Анатолий Калина обвиняется незаконной вырубке лесов.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде продлили домашний арест директора Куршской косы Анатолия Калины, который обвиняется в незаконной вырубке лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба областного суда в пятницу, 8 мая.

Постановление вынесли накануне. Калина останется под домашним арестом до 13 июля. Ограничения, которые суд установил ранее, остаются в силе. Мера пресечения продлена в рамках уголовного дела по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений с использованием своего служебного положения в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору», 2 эпизода). Постановление суда пока не вступило в законную силу. Его можно обжаловать.

Следователи считают, что с 25 июня по 18 ноября 2021 года Калина вместе со знакомым и неустановленными лицами организовал вырубку более 150 кубометров сырорастущих деревьев. На расчищенной территории планировалось создать глемпинг для туристов. Ущерб нацпарку оценили в 12,8 млн рублей. Помимо материального. причинён и экологический вред.

В январе Ленинградский районный суд Калининграда отправил под домашний арест директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калину.

