В Калининграде продлили домашний арест директора Куршской косы

Постановление вынесли накануне. Калина останется под домашним арестом до 13 июля. Ограничения, которые суд установил ранее, остаются в силе. Мера пресечения продлена в рамках уголовного дела по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений с использованием своего служебного положения в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору», 2 эпизода). Постановление суда пока не вступило в законную силу. Его можно обжаловать.