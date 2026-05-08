В Нижегородской области нашли 20 тонн зараженных томатов из Узбекистана

Специалисты нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» исследовали томаты из партии объемом 20 тонн, прибывшей из Узбекистана. В них обнаружили особо опасный патоген — вирус коричневой морщинистости плодов томата, сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.