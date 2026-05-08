Когда День матери в 2026 году и как его принято отмечать

Современный День матери начал формироваться в начале XX века благодаря Анне Джарвис из США, которая посвятила этот праздник памяти своей матери и с 1910 года добилась его признания на государственном уровне. В 1914 году второй воскресный день мая официально стал национальным Днём матери в США, а затем эта традиция распространилась по миру.