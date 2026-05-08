Когда День матери в 2026 году и как его принято отмечать

День матери в Казахстане отмечается во второе воскресенье мая. В 2026 году этот праздник выпадет на 10 мая, сообщает Zakon.kz.

История Дня матери: от древности к современности

Истоки Дня матери уходят в глубокую древность. В античной Греции воспевали богиню-мать Рею, позже похожие традиции появились в Древнем Риме. В XVI веке в Англии появилась традиция материнского воскресенья, когда дети чествовали матерей и устраивали домашние торжества.

Современный День матери начал формироваться в начале XX века благодаря Анне Джарвис из США, которая посвятила этот праздник памяти своей матери и с 1910 года добилась его признания на государственном уровне. В 1914 году второй воскресный день мая официально стал национальным Днём матери в США, а затем эта традиция распространилась по миру.

В Казахстане с середины 2010-х годов День матери отмечается не как фиксированный государственный выходной, а как праздничная дата с общественными и культурными мероприятиями.

Подарки ко Дню матери и личные традиции

Классическими подарками ко Дню матери остаются цветы, открытки, украшения, сувениры ручной работы и послания с признаниями в любви.

Также, как отмечено в публикации издания «Известия», в последние годы становятся востребованными впечатления: билеты на культурные события, семейные ужины, прогулки и совместные поездки. Важно подчеркнуть: главная ценность — проявление внимания и заботы, а не стоимость подарка.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше