Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский минздрав опубликовал график работы медицинских учреждений в День Победы

Служба скорой помощи и травмпункты будут работать в круглосуточном режиме, а вызов и прием врачей будет ограничен.

Источник: Комсомольская правда

График работы медицинских учреждений Омской области на 9 мая

Министерство здравоохранения Омской области опубликовало график работы медицинских учреждений на праздничный день. В учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, произойдут небольшие изменения. Службы критической помощи будут работать в обычном режиме.

График работы медицинских учреждений:

  • Прием вызовов для выхода терапевтов и педиатров на дом: с 9:00 до 14:00.

  • Выход врачей на дом: с 9:00 до 15:30.

  • Прием пациентов дежурными врачами в медицинских учреждениях: с 9:00 до 14:00.

Скорая помощь и стационары неотложной помощи: работают в обычном режиме.

Травмопункты:

  • ГБ № 3, ул. Энергетиков, 19.

  • БСМП № 2, ул. Лизы Чайкиной, 7.

  • Травмпункт Городской детской клинической больницы № 3, ул. Магистральная, 31/2.

Кабинет неотложной офтальмологической помощи: ул. Лермонтова, 60 — работает круглосуточно.

Городская стоматологическая поликлиника № 1:

  • Работает для детей и взрослых с 15:00 до 08:00 следующего дня.