Омский минздрав опубликовал график работы медицинских учреждений в День Победы

График работы медицинских учреждений Омской области на 9 мая
Министерство здравоохранения Омской области опубликовало график работы медицинских учреждений на праздничный день. В учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, произойдут небольшие изменения. Службы критической помощи будут работать в обычном режиме.
График работы медицинских учреждений:
Прием вызовов для выхода терапевтов и педиатров на дом: с 9:00 до 14:00.
Выход врачей на дом: с 9:00 до 15:30.
Прием пациентов дежурными врачами в медицинских учреждениях: с 9:00 до 14:00.
Скорая помощь и стационары неотложной помощи: работают в обычном режиме.
Травмопункты:
ГБ № 3, ул. Энергетиков, 19.
БСМП № 2, ул. Лизы Чайкиной, 7.
Травмпункт Городской детской клинической больницы № 3, ул. Магистральная, 31/2.
Кабинет неотложной офтальмологической помощи: ул. Лермонтова, 60 — работает круглосуточно.
Городская стоматологическая поликлиника № 1:
Работает для детей и взрослых с 15:00 до 08:00 следующего дня.