В Пермском крае сняли режим «Беспилотной опасности», введённый утром 8 мая

Режим «Беспилотной опасности» снят, сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Оособый режим ввели 8 мая около 08:20. За полчаса до этого в пермском аэропорту развернули план «Ковёр». В городе несколько раз срабатывали сирены.
В 9:39 губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что на подлёте к Перми дежурными силами противовоздушной обороны ведётся работа по отражению атак беспилотников. А спустя 15 минут появилось сообщение о прилёте БПЛА на промышленные площадки.
Также во время действия «Беспилотной опасности» стало известно, что в Перми отменили салют в честь Дня Победы.
В 13:05 минтербез объявил о снятии особого режима.
