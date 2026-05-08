В Минске вход в музей истории Великой Отечественной войны будет бесплатным 9 мая

В Минске 9 Мая вход в музей истории Великой Отечественной войны будет бесплатным, сообщили на сайте музея.
Так, в субботу, 9 мая, будет открыт бесплатный вход для всех посетителей Белорусского государственный музей истории Великой Отечественной войны и его филиала — военно-исторического комплекса «Старая граница».
— Жители и гости страны смогут бесплатно посетить экспозиции музея, посвященные героическим событиям Великой Отечественной войны и подвигу советского народа, — сообщили в музее.
Бесплатным вход в музей будет в течение всего Дня Победы.
Тем временем стало известно, что Александр Лукашенко еще 8 мая полетел в Россию на встречу с Владимиром Путиным.
Ранее стало известно, что белорусский президент совершит рабочий визит в Россию и встретится с президентом России Владимиром Путиным на 81-й годовщине Победы на Красной площади 9 мая.
И, напомним, уже стало известно, что торжества ко Дню Победы пройдут в Минске 9 мая после возращения главы государства из Москвы.
Днем ранее Александр Лукашенко дал обещание накануне Дня Победы: «Мы вашу Победу никому не отдадим».