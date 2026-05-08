Самарский наноспутник поздравит радиолюбителей Земли с Днем Победы

«С 9 по 18 мая 2026 года наноспутник “СамСат-Ионосфера” будет каждые три минуты в режиме радиомаяка передавать в эфир поздравление с Днем Победы, напоминая международному радиолюбительскому сообществу об этой великой дате мировой истории. “Ничто не забыто. 1941−1945”, — так будет заканчиваться сообщение наноспутника с орбиты. Радиолюбители со всего мира, приняв это сообщение, смогут получить памятную QSL-карточку, подтверждающую прием сигнала с нашего спутника. Карточка представляет собой мини-репродукцию знаменитого снимка военного фотокорреспондента Евгения Халдея “Знамя Победы над рейхстагом”, — рассказал Леонид Синицын, руководитель центра управления полётом наноспутника, доцент межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. Королёва.