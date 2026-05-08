Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая

Дополнительные трамваи будут осуществлять перевозки по своим актуальным маршрутам. В 23:00 от Постникова оврага отправится дополнительный трамвай № 13.

Источник: НИА Самара

В День Победы в Самаре усилят работу общественного транспорта и задействуют дополнительный подвижной состав для развоза горожан после артиллерийского салюта:

— 23 трамвая шести маршрутов — №№ 1, 3, 5, 13, 20, 22;

— 25 автобусов, которые поедут по тринадцати маршрутам, — №№ 1, 5д, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 50, 61, 67, 75, 91.

Общественный автотранспорт будет ожидать жителей и гостей Самары на улице Куйбышева — на участке от улицы Льва Толстого до улицы Красноармейской. Отметим, что в рейсе автобус № 5д будет заезжать в жилой микрорайон Волгарь, а автобусы маршрута № 91 проследуют в сторону улицы Советской Армии и НФС.

Самарский метрополитен 9 мая будет работать с 06:00 до 24:00. Поезда будут курсировать с интервалами, предусмотренными для режима выходного дня, — от 10 до 26 минут.

