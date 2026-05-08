Воронежская ГЖИ оштрафовала «Экотехнологии» за срыв графика вывоза мусора

Воронежского оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) АО «Экотехнологии» оштрафовали за несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок у многоквартирных домов. Об этом сообщили в региональной Государственной жилищной инспекции в четверг, 7 мая.
С начала 2026 года специалисты провели десять внеплановых документарных проверок. Они велись в отношении ста контейнерных площадок. В результате жилищная инспекция выявила регулярные нарушения в работе АО «Экотехнологии». Региональному оператору выдали восемь предписаний, а также составили административные протоколы.
В текущем году Госжилинспекцией уже рассмотрено шесть административных дел, возбуждённых органами прокуратуры в отношении АО «Экотехнологии», и одно дело в отношении его должностного лица. Регионального ператора оштрафовали на десять тысяч рублей по каждому материалу. Должностное лицо — на одну тысячу рублей.
В прошлом году компания пыталась оспорить пять постановлений и пять предписаний, однако суд отказал. Сейчас Госжилинспекция проводит проверку на предмет соблюдения региональным оператором порядка начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО.