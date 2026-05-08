Список спортшкол для налогового вычета в Красноярском крае расширили

Как пишет «Город Прима», чтобы вернуть часть налогов за фитнес или секции, нужно сохранить чеки об оплате и обратиться в налоговую — лично или через интернет. Оформить вычет можно за три последних года. Например, в 2026 году возврат доступен за занятия в 2023, 2024 и 2025 годах.