Список спортшкол для налогового вычета в Красноярском крае расширили

В Красноярском крае расширили перечень спортивных учреждений, с оплаты занятий в которых можно получить налоговый вычет. Актуальные списки появились на сайте регионального минспорта.
Как пишет «Город Прима», чтобы вернуть часть налогов за фитнес или секции, нужно сохранить чеки об оплате и обратиться в налоговую — лично или через интернет. Оформить вычет можно за три последних года. Например, в 2026 году возврат доступен за занятия в 2023, 2024 и 2025 годах.
Максимальная сумма вычета за 2023 год составляет 15 600 рублей, а с 2024 года — уже 19 500 рублей. Если годовой доход превышает 2,4 миллиона, ставка НДФЛ становится выше, а значит, и размер возврата тоже увеличится.
