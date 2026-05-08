В Чалтыре количество пострадавших домов от удара БПЛА увеличилось до 50

В селе Чалтырь Мясниковского района число домов, пострадавших из-за падения обломков беспилотников, увеличилось до 50. Обновленные данные на 10:30 привел губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем MAX-канале.
Также, по словам главы региона, повреждения получили три автомобиля. Специалисты продолжают подомовые обходы для уточнения масштаба разрушений.
В населенных пунктах, затронутых атакой, уже работают оценочные комиссии и введен режим чрезвычайной ситуации в границах пострадавших домовладений. Власти пообещали жителям всестороннюю поддержку.
Ранее губернатор сообщал, что минувшей ночью силами ПВО в регионе отражалась массированная воздушная атака. Помимо Чалтыря, последствия падения обломков фиксировались в Таганроге, Батайске, Ростове и Азовском районе.
