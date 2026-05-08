Воспитательницу детсада осудили за истязание 16 детей в Павлодаре

Павлодар. 8 мая. КазТАГ — В Павлодаре вынесен приговор воспитательнице детского сада по делу об истязании 16 детей в возрасте от двух до двух с половиной лет.

«17 апреля 2026 года судом ей назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с применением отсрочки, с лишением права заниматься педагогической деятельностью на три года», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточнили в генпрокуратуре, сторона обвинения установила, что осужденная систематически применяла к детям насилие — наносила удары, дергала за волосы и швыряла, причиняя физические и психические страдания.

В надзорном органе отметили, что вина воспитателя была доказана благодаря активной позиции прокурора, поддерживавшего государственное обвинение. Суду были представлены неопровержимые доказательства, а также предъявлено более тяжкое обвинение с отягчающими обстоятельствами.

Приговор не вступил в законную силу.