Сотрудники «Атомэнергоремонта» в Волгодонске повысили компетенции

Работники «Атомэнергоремонта» — специализированной ремонтной организации атомно-энергетической отрасли в Волгодонске — прошли обучение на «Фабрике процессов», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Достижение технологического суверенитета в энергетической сфере является одной из задач нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии».
Занятия были организованы на базе учебно-тренировочного подразделения Ростовской атомной электростанции. Там расположена самая южная в стране «Фабрика процессов» и единственная в стране площадка, специализирующаяся на центровке насосного агрегата — важнейшей операции при ремонте подобного оборудования.
Площадка позволяет осваивать принципы производственной системы «Росатома» (ПСР) в обстановке, максимально приближенной к реальной. Методика объединяет теоретическую подготовку с практической отработкой навыков: слушатели учатся выявлять потери, стандартизировать действия и внедрять улучшения, что напрямую влияет на эффективность предприятия.
В ходе тренинга участники смогли попробовать себя в роли заказчика, инструментальщика, наблюдателя-контролера, инспектора и слесаря во главе с мастером. Программа состояла из двух раундов: сначала работа строго по инструкции в течение 40 минут, затем самостоятельная корректировка алгоритма и сравнение достигнутых результатов.
«Развитие компетенций сотрудников — один из стратегических приоритетов Росатома. Вовлечение административного звена в работу “Фабрики процессов” подтверждает нашу приверженность культуре непрерывных улучшений, — подчеркнула ведущий специалист группы сопровождения ПСР производственно-технического отдела филиала Мария Попова. — Полученные навыки позволят минимизировать бюрократические барьеры, ускорить внутренние процедуры и повысить общую отдачу филиала без потери качества».
Визуализация на информационном стенде помогла перераспределить функционал, проанализировать хронометраж шагов, задействовать инструменты ПСР и внедрить систему 5С на виртуальном складе. Комплексный подход дал возможность сократить длительность операционного цикла и снизить издержки за счет устранения лишних перемещений, применения прогрессивных технологий, рационального использования трудовых ресурсов и стандартизации работ.
