Дом на улице Горького укрепляют перед стартом проходки тоннелей метро

Специалисты проводят усиление фундамента в несколько этапов: сначала бурят наклонные скважины, а затем через инъекторы закачивают цементную смесь. Эти меры позволят устранить пустоты и сделать основание дома максимально устойчивым. Работы организованы на основе обследования 2024 года, которое выявило трещины на фасаде, возникшие еще до начала переустройства сетей.