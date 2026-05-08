Дом на улице Горького укрепляют перед стартом проходки тоннелей метро

Здание вошло в программу геотехнического мониторинга для обеспечения безопасности при работе тоннелепроходческих щитов.

В доме № 164 по улице Горького начался восстановительный ремонт, необходимый для старта новой проходки тоннелей от станции «Горьковская». Как сообщили в MAX-канале «МетроНН», здание находится в зоне влияния стройки, поэтому за его состоянием ведут постоянный геотехнический мониторинг в соответствии с проектом, одобренным Главгосэкспертизой.

Специалисты проводят усиление фундамента в несколько этапов: сначала бурят наклонные скважины, а затем через инъекторы закачивают цементную смесь. Эти меры позволят устранить пустоты и сделать основание дома максимально устойчивым. Работы организованы на основе обследования 2024 года, которое выявило трещины на фасаде, возникшие еще до начала переустройства сетей.

После завершения укрепления фундамента рабочие приступят к восстановлению стен и устранению трещин. Подготовительные мероприятия проводятся в кратчайшие сроки, так как запуск тоннелепроходческих щитов в сторону площади Свободы запланирован на ближайшее время.

Ранее сообщалось, что нижегородцам показали процесс строительства метро на улице Горького.