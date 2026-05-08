В районах Саратовской области благоустроят 11 новых спортивных площадок

Новые детские спортивные площадки появятся в этом году сразу в нескольких районах Саратовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Благоустроить и оснастить оборудованием планируется 11 объектов, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Площадки для занятий спортом обустроят в Александрово-Гайском, Аркадакском, Пугачевском, Хвалынском, Вольском, Калининском, Красноармейском, Новоузенском, Петровском районах. Новое игровое и спортивное оборудование устанавливают как в скверах и парках, так и на общественных территориях возле вблизи жилых домов. Эти локации в прошлом году выбрали сами жители в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства.
В этом году жители региона вновь могут отдать свой голос за парк или детскую площадку, которые, по их мнению, должны привести в порядок в первую очередь, отметил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин. Для этого необходимо быть гражданином России старше 14 лет и иметь учетную запись на портале госуслуг.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.