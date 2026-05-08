В массовом столкновении на трассе погибли два человека. Еще шестеро пострадали

Два человека погибли и шестеро пострадали в массовом ДТП на трассе в Котельниковском районе.
Авария на магистрали «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Сальск» случилась накануне утром. Не справившись с управлением, 41-летний водитель кроссовера Toyota Rav 4 вылетел на встречную полосу и по касательной столкнулся с двигавшимися в попутном направлении Chevrolet Cruze и Lada Priora.
Разлетевшиеся по всей дороге детали разбитой иномарки зацепили и еще одну машину, ехавшую также в попутном направлении. Жертвами серьезного ДТП стали водитель и пассажир отечественной легковушки. Попавшие под удар волгоградцы погибли еще до приезда скорой помощи.
Шесть человек, включая двоих детей, пострадали. В областном комитете здравоохранения ответили, что в Котельниковскую ЦРБ поступили 63-летний мужчина, а также женщины в возрасте 62 и 39 лет. Их состояние называют средне тяжелым.
