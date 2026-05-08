Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных рассказал о потоке иностранцев в Калининградскую область

За год регион посетили 160 тысяч человек из других стран.

Источник: Комсомольская правда

Иностранцы свободно посещают Калининградскую область, несмотря на ограничения, введенные странами ЕС для россиян. За год в регионе побывало порядка 160 тысяч иностранных граждан, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных на встрече в Калининграде с участниками медиашколы для иностранных блогеров.

По словам губернатора, такие число приезжих говорит о том, что, «у нас очень высокий туристический потенциал, и есть что посмотреть».

Он обратился к иностранным блогерам с просьбой побольше рассказывать о Калининградской области, чтобы «развеивать мифы о том, что здесь чего-то не хватает».

Глава региона порекомендовал посетить Балтийск, Советск и Нестеровский округ с озером Виштынец, не ограничиваться только приморскими городами.

В рамках Медиашколы, организованной Дирекцией Всемирного фестиваля молодежи, в регион приехали 50 блогеров из 25 стран с совокупным количеством подписчиков более 34 млн человек.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше