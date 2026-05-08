Как Воронеж отпразднует День Победы

О событиях города и области — в нашем материале.

Источник: АиФ Воронеж

9 мая.

Театр оперы и балета.

18:00 | Оперетта «Севастопольский вальс» | 6+

Никитинский театр.

18:00 | «Чудотворец» | 16+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.

14:00 | «“Шпинат”. Книга рыцаря» | 16+

18:00 | «Мы все и Надежда» | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

9:00 | Выставка «Дорогами войны» | 0+

15:00 | «Дворцовые мастерские» | 6+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

11:00, 15:00 | Программа с морскими котиками «Тренировка в радость» | 0+

13:00 | Программа «Животные — герои войны» (проходит в Морской гостиной) | 0+

14:00| Экскурсия для всей семьи «Мир дикой природы» | 0+

18:00 | Шоу кормления морских обитателей в главном аквариуме «Подводный герой» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | День Победы в «Костёнках» | 6+

10 мая.

Театр оперы и балета.

18:00 | Концерт «Опять весна на белом свете… “| 6+

Никитинский театр.

18:00 | «Бойня № 5» | 18+

Театр «Кот».

13:00 | «У каждого свои недостатки» | 16+

19:00 | «Пять Жар-птиц в поместье Ворона» | 16+

Новый театр.

19:00 | «Мой дедушка был вишней» | 6+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.

14:00, 18:00 | «Весы» | 16+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

9:00 | Выставка «Дорогами войны» | 0+

15:00 | «Дворцовые мастерские» | 6+

Воронежский океанариум.

11:00, 15:00 | Программа с морскими котиками «Тренировка в радость» | 0+

13:00 | Программа «Животные — герои войны» (проходит в Морской гостиной) | 0+

14:00| Экскурсия для всей семьи «Мир дикой природы» | 0+

18:00 | Шоу кормления морских обитателей в главном аквариуме «Подводный герой» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

10:00, 16:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+

12:00 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+

14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

11 мая.

Никитинский театр.

18:00 | «Ваша жестянка сломалась» | 18+

Театр «Кот».

16:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+

Новый театр.

19:00 | «За белым кроликом» | 14+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.

18:00 | «Три сестры» | 12+

Воронежский океанариум.

11:00, 15:00 | Программа с морскими котиками «Тренировка в радость» | 0+

13:00 | Программа «Животные — герои войны» (проходит в Морской гостиной) | 0+

14:00| Экскурсия для всей семьи «Мир дикой природы» | 0+

18:00 | Шоу кормления морских обитателей в главном аквариуме «Подводный герой» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

10:00, 14:00, 16:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+

12:00 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+

О самых интересных событиях рассказываем в карточках в группах «АиФ-Воронеж» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в каналах МАКС и Телеграм.