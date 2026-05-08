Как Воронеж отпразднует День Победы

9 мая.
Театр оперы и балета.
18:00 | Оперетта «Севастопольский вальс» | 6+
Никитинский театр.
18:00 | «Чудотворец» | 16+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.
14:00 | «“Шпинат”. Книга рыцаря» | 16+
18:00 | «Мы все и Надежда» | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
9:00 | Выставка «Дорогами войны» | 0+
15:00 | «Дворцовые мастерские» | 6+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
11:00, 15:00 | Программа с морскими котиками «Тренировка в радость» | 0+
13:00 | Программа «Животные — герои войны» (проходит в Морской гостиной) | 0+
14:00| Экскурсия для всей семьи «Мир дикой природы» | 0+
18:00 | Шоу кормления морских обитателей в главном аквариуме «Подводный герой» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | День Победы в «Костёнках» | 6+
10 мая.
Театр оперы и балета.
18:00 | Концерт «Опять весна на белом свете… “| 6+
Никитинский театр.
18:00 | «Бойня № 5» | 18+
Театр «Кот».
13:00 | «У каждого свои недостатки» | 16+
19:00 | «Пять Жар-птиц в поместье Ворона» | 16+
Новый театр.
19:00 | «Мой дедушка был вишней» | 6+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.
14:00, 18:00 | «Весы» | 16+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
9:00 | Выставка «Дорогами войны» | 0+
15:00 | «Дворцовые мастерские» | 6+
Воронежский океанариум.
11:00, 15:00 | Программа с морскими котиками «Тренировка в радость» | 0+
13:00 | Программа «Животные — герои войны» (проходит в Морской гостиной) | 0+
14:00| Экскурсия для всей семьи «Мир дикой природы» | 0+
18:00 | Шоу кормления морских обитателей в главном аквариуме «Подводный герой» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
10:00, 16:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
12:00 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
11 мая.
Никитинский театр.
18:00 | «Ваша жестянка сломалась» | 18+
Театр «Кот».
16:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
Новый театр.
19:00 | «За белым кроликом» | 14+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.
18:00 | «Три сестры» | 12+
Воронежский океанариум.
11:00, 15:00 | Программа с морскими котиками «Тренировка в радость» | 0+
13:00 | Программа «Животные — герои войны» (проходит в Морской гостиной) | 0+
14:00| Экскурсия для всей семьи «Мир дикой природы» | 0+
18:00 | Шоу кормления морских обитателей в главном аквариуме «Подводный герой» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
10:00, 14:00, 16:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
12:00 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
