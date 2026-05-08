Красноярцам напоминают об изменениях схем движения транспорта 9 мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице на ближайшие выходные изменяется схема движения и парковки транспорта возле мест проведения мероприятий, посвященных Дню Победы.
Остановка и стоянка транспорта будут временно запрещены на:
— ул. Академика Вавилова от ул. Шёлковой до дома № 53 по ул. Академика Вавилова с 18:00 8 мая до 17:00 9 мая;- ул. Карла Маркса на участке от ул. Профсоюзов до ул. Робеспьера с 16:00 8 мая до 15:00 9 мая;- пр. Молодёжный от ул. Светлова до ул. Микуцкого с 19:00 8 мая до 17:00 9 мая;- ул. Свердловская вдоль Народного парка Героев с 19:00 8 мая до 16:00 9 мая;- ул. Дубровинского от ул. Перенсона до пересечения с ул. Карла Маркса с 18:00 8 мая до 23:00 9 мая;- ул. Карла Маркса вдоль здания № 95 с 18:00 8 мая до 23:00 9 мая;- ул. Сурикова на участке пр. Мира до ул. Дубровинского с 18:00 8 мая до 23:00 9 мая;- ул. Парижской Коммуны от ул. Урицкого до ул. Дубровинского с 18:00 8 мая до 23:00 9 мая;- проезде вдоль ул. Карла Маркса (в районе здания Арбитражного суда Красноярского края) от ул. Конституции СССР до ул. Карла Маркса с 18:00 8 мая до 23:00 9 мая;- ул. Дудинской на участке от дома № 12а до ул. Шахтеров с 18:00 8 мая до 23:00 9 мая;- ул. Тельмана от пр. Ульяновский до дома № 8 по ул. Новгородская с 20:00 8 мая до 15:00 9 мая;- ул. Каратанова от ул. Карла Маркса до дома № 25 стр. 5 по ул. Каратанова с 18:00 8 мая до 23:00 9 мая.
Перекрыты для движения транспорта будут участки:
в Кировском районе:
— по ул. Академика Вавилова от ул. Шёлковой до дома № 53 по ул. Академика Вавилова с 06:00 до 17:00 9 мая;- по ул. Западной от дома № 3а до пересечения с ул. Академика Вавилова с 06:00 до 17:00 9 мая;
в Железнодорожном районе:
— по ул. Карла Маркса на участке от ул. Профсоюзов до ул. Робеспьера с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая;
в Советском районе:
— по ул. Тельмана на участке от пр. Ульяновский до дома № 8 по ул. Новгородская с 08:00 до 15:00 9 мая;- по ул. Дудинской от ул. Шахтёров до ул. Партизана Железняка с 06:00 до 15:00 9 мая.
в Центральном районе:
— на ул. Каратанова от ул. Карла Маркса до дома № 25 стр. 5 по ул. Каратанова с 18:00 до 23:00 9 мая;- по ул. Перенсона от ул. Карла Маркса до ул. Дубровинского с 06:00 до 23:00 9 мая;- по ул. Сурикова на участке ул. Урицкого до ул. Дубровинского с 20:00 до 23:00 9 мая;- по ул. Парижской Коммуны от ул. Урицкого до ул. Дубровинского с 20:00 до 23:00 9 мая;- на проезде вдоль ул. Карла Маркса (в районе здания Арбитражного суда Красноярского края) от ул. Конституции СССР до ул. Карла Маркса с 18:00 до 23:00 9 мая;- по пр. Мира от дома № 7а по пр. Мира до ул. Каратанова с 18:00 до 23:00 9 мая.
Въезд транспорта будет запрещен на:
— парковку, прилегающую к зданию № 80 по ул. Академика Вавилова с 16:00 8 мая до 16:00 9 мая;- парковку, прилегающую к Красной площади с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая;- парковку перед площадью МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» (пр. Свободный, 48) с 18:00 8 мая до 15:00 9 мая;- парковку с ул. Каратанова, расположенную в районе здания № 10 по пр. Мира с 16:00 8 мая до 23:00 9 мая;- на парковку в районе Музейного центра «Площадь Мира» с 06:00 до 23:00 9 мая;- набережную р. Енисей в районе Музейного центра «Площадь Мира» (на съезде с ул. Карла Маркса) с 06:00 до 23:00 9 мая;- набережную р. Енисей в районе здания № 1/1 по ул. Дубровинского (съезд с ул. Дубровинского на пересечении с ул. Парижской Коммуны) с 18:00 8 мая до 23:00 9 мая;- парковку по ул. Бограда, 22, по ул. Перенсона, 2, по пр. Мира, 2б с 18:00 8 мая до 23:00 9 мая;- парковку с северной стороны Сквера Победителей с 06:00 до 15:00 9 мая;- парковки, расположенные по ул. Дубровинского от ул. Кирова до пересечения с ул. Карла Маркса с 06:00 до 23:00 9 мая, в том числе парковка на съезде с Коммунального моста и Русгидро.
Движение транспорта будет ограничено:
— с 21:00 8 мая до 13:00 9 мая на парковке, прилегающей к Площади Победы, путем установки дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» при въезде со стороны ул. Дудинская;- с 06:00 до 16:00 9 мая на проезде вдоль Народного парка Героев от ул. Свердловская к зданию № 1 по ул. Веселая путем установки дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено»;- с 06:00 до 23:00 9 мая по ул. Урицкого от ул. Диктатуры Пролетариата до ул. Перенсона путем установки дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено»;- с 06:00 до 23:00 9 мая по ул. Бограда от ул. Кирова до ул. Перенсона путем установки дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено»;- с 06:00 до 15:00 9 мая на парковке с восточной стороны парка «Солнечная поляна» путем установки дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» при въезде со стороны пр. Молодёжный.
Горожанам советуют заранее планировать маршруты и перейти на общественный транспорт, чтобы не усложнять и так затрудненную в праздники дорожную ситуацию.