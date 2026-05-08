Красноярцам напоминают об изменениях схем движения транспорта 9 мая

— ул. Академика Вавилова от ул. Шёлковой до дома № 53 по ул. Академика Вавилова с 18:00 8 мая до 17:00 9 мая;- ул. Карла Маркса на участке от ул. Профсоюзов до ул. Робеспьера с 16:00 8 мая до 15:00 9 мая;- пр. Молодёжный от ул. Светлова до ул. Микуцкого с 19:00 8 мая до 17:00 9 мая;- ул. Свердловская вдоль Народного парка Героев с 19:00 8 мая до 16:00 9 мая;- ул. Дубровинского от ул. Перенсона до пересечения с ул. Карла Маркса с 18:00 8 мая до 23:00 9 мая;- ул. Карла Маркса вдоль здания № 95 с 18:00 8 мая до 23:00 9 мая;- ул. Сурикова на участке пр. Мира до ул. Дубровинского с 18:00 8 мая до 23:00 9 мая;- ул. Парижской Коммуны от ул. Урицкого до ул. Дубровинского с 18:00 8 мая до 23:00 9 мая;- проезде вдоль ул. Карла Маркса (в районе здания Арбитражного суда Красноярского края) от ул. Конституции СССР до ул. Карла Маркса с 18:00 8 мая до 23:00 9 мая;- ул. Дудинской на участке от дома № 12а до ул. Шахтеров с 18:00 8 мая до 23:00 9 мая;- ул. Тельмана от пр. Ульяновский до дома № 8 по ул. Новгородская с 20:00 8 мая до 15:00 9 мая;- ул. Каратанова от ул. Карла Маркса до дома № 25 стр. 5 по ул. Каратанова с 18:00 8 мая до 23:00 9 мая.