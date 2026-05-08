Более 1200 студентов закружились в «Вальсе Победы» на центральной площади Уфы

Более тысячи студентов из разных городов и районов Башкортостана приняли участие в акции «Вальс Победы», которая состоялась на Советской площади в Уфе. Как сообщает ИА «Башинформ», мероприятие было посвящено 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Акция «Вальс Победы» — это всероссийское мероприятие, которое впервые прошло в Екатеринбурге в 2014 году. Оно напоминает о легендарном танце 1945 года, когда счастливые пары кружились в знак радости и благодарности за долгожданную Победу. Акция стала символом уважения к героическому прошлому страны и единства поколений.
Первый заместитель премьер-министра правительства республики Урал Кильсенбаев поздравил участников мероприятия с праздником и подчеркнул важность сохранения памяти о Великой Победе и призвал молодёжь быть достойными наследниками своих предков. Он отметил, что на плечи молодого поколения легла важная миссия — помнить о цене Победы и передавать эту память следующим поколениям.
Советская площадь, где в 1942 году Минигали Шаймуратов, командир легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, сообщил о готовности бойцов отправиться на фронт, сегодня вновь стала местом торжеств. Площадь наполнилась звуками известных песен «Синий платочек» и «Уфимские липы» — и более 600 пар закружились в танце.