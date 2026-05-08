Алексей Додатко поздравил с Днем Победы 103-летнего ветерана ВОВ Петра Косьяненко

В преддверии Дня Победы председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко встретился с участником Великой Отечественной войны Петром Антоновичем Косьяненко. Праздничный концерт и персональный парад провели для ветерана прямо во дворе его дома в Кировском районе, а участие в мероприятии приняли студенты и преподаватели Красноярского колледжа искусств им. П. И. Иванова—Радкевича, молодежного центра «Новые имена», а также студенты Красноярского института водного транспорта и Военно-инженерного института СФУ. К поздравлениям присоединился и руководитель администрации Кировского района Евгений Бурмистров.
Петр Антонович Косьяненко родился 15 июля 1922 года в Сумской области на Украине и до начала войны работал на сплаве леса в леспромхозе. В 1941 году 19-летний юноша был призван в армию и направлен на Дальний восток, где принимал участие в войне с Японией в августе-сентябре 1945 года. В 1951 году Петр Антонович демобилизовался, после чего переехал в Красноярск и принял участие в строительстве города Железногорска. Также ветеран работал шофером в автобазе, затем старшим механиком в хлебторге, в ГАПО 3-бригадиром слесарей. Его общий трудовой стаж — 45 лет.
Петр Антонович — ветеран труда, а в числе его наград Орден Отечественной войны 2-й степени, а также медали Жукова, «За боевые заслуги» и «За Победу над Японией».
Несмотря на свой возраст, ветеран продолжает вести активный образ жизни и ежегодно высаживает во дворе своего дома картофель и капусту.
«В лице Петра Антоновича мы говорим слова благодарности всему поколению победителей, которое дало нам возможность жить в этой стране. Они сделали всё, что смогли, и даже больше. В каждой семье своя история, связанная с войной, мы живем благодаря подвигу наших дедов и прадедов. В эти майские дни особенно остро чувствуешь и осознаешь эту крепкую связь поколений. Рад был встретиться с Петром Антоновичем и лично сказать ему: “Спасибо”!» — рассказал Алексей Додатко.