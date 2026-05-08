Алексей Додатко поздравил с Днем Победы 103-летнего ветерана ВОВ Петра Косьяненко

Петр Антонович Косьяненко родился 15 июля 1922 года в Сумской области на Украине и до начала войны работал на сплаве леса в леспромхозе. В 1941 году 19-летний юноша был призван в армию и направлен на Дальний восток, где принимал участие в войне с Японией в августе-сентябре 1945 года. В 1951 году Петр Антонович демобилизовался, после чего переехал в Красноярск и принял участие в строительстве города Железногорска. Также ветеран работал шофером в автобазе, затем старшим механиком в хлебторге, в ГАПО 3-бригадиром слесарей. Его общий трудовой стаж — 45 лет.