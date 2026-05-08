Мошенники запустили фейковый фотоконкурс к 9 Мая в Хабаровском крае

В преддверии 9 Мая в Хабаровском крае активизировались мошенники. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Они распространяют информацию о фотоконкурсе «Живая память Победы», который якобы проводит волонтёрская организация «Народный фронт “За Россию”». На деле никакого конкурса нет — злоумышленники пытаются собрать деньги, пользуясь искренним желанием людей помочь ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба СтопФейк 27.
Чтобы не стать жертвой обмана, важно проверять информацию только через официальные источники. «Народный фронт» ведёт официальные страницы в социальных сетях: там публикуются актуальные сведения и можно получить ответы на интересующие вопросы.
