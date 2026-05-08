Сокращенный рабочий день ждет белорусов 8 мая перед Днем Победы

В Беларуси перед Днем Победы будет сокращенный рабочий день, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Так, в пятницу, 8 мая, белорусов ждет уменьшение рабочего дня на один час.
Работники, у которых неполный график работы, будут трудится пропорционально. Например, при шестичасовом рабочем дне — рабочий день сократят на 45 минут. А, если рабочая смена составляет четыре часа, то рабочий день сократят на 30 минут.
Тем временем в Минске вход в музей истории Великой Отечественной войны будет бесплатным 9 мая.
