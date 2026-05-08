Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске должник запрыгнул на крышу автомобиля во время его ареста

Автомобиль арестовали и эвакуировали на спецстоянку.

В Красноярске мужчина запрыгнул на крышу авто, чтобы помешать приставам арестовать машину. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Как рассказалаи в ведомстве, у красноярки образовался долг около 400 тысяч рублей по кредитам и штрафам ГИБДД. Судебные приставы наложили арест на её автомобиль «Chevrolet Cruze». Однако когда женщина приехала в отделение на своей машине вместе со спутником, тот попытался помешать работе сотрудников.

На требование пристава предоставить авто для описи мужчина отреагировал агрессивно: оказал сопротивление и запрыгнул на крышу, намеренно пытаясь повредить транспортное средство.

За воспрепятствование законной деятельности сотрудников на него составили протокол по ст. 17.8 КоАП РФ.

Автомобиль арестовали и эвакуировали на спецстоянку. Если задолженность не погасят, машину продадут, а деньги направят в счёт уплаты долга.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске орггруппу осудят за хищение 52 млн рублей из маткапиталов.