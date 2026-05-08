В Красноярске должник запрыгнул на крышу автомобиля во время его ареста

В Красноярске мужчина запрыгнул на крышу авто, чтобы помешать приставам арестовать машину. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.
Как рассказалаи в ведомстве, у красноярки образовался долг около 400 тысяч рублей по кредитам и штрафам ГИБДД. Судебные приставы наложили арест на её автомобиль «Chevrolet Cruze». Однако когда женщина приехала в отделение на своей машине вместе со спутником, тот попытался помешать работе сотрудников.
На требование пристава предоставить авто для описи мужчина отреагировал агрессивно: оказал сопротивление и запрыгнул на крышу, намеренно пытаясь повредить транспортное средство.
За воспрепятствование законной деятельности сотрудников на него составили протокол по ст. 17.8 КоАП РФ.
Автомобиль арестовали и эвакуировали на спецстоянку. Если задолженность не погасят, машину продадут, а деньги направят в счёт уплаты долга.
