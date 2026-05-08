Александр Прудник: «Память о победе стала частью национального самосознания»

Память об этом событии с самого начала переросла рамки официального статуса, приобретя характер эмоционально насыщенной личной истории. Интересно отметить, что в силу естественных демографических причин, через два-три поколения практически у всех коренных жителей России будет прямой предок — непосредственный участник Великой Отечественной война. Таким образом, эта память приобретет и глубоко личный характер. Это будет не только история страны, но и своя семейная история.