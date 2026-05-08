«Память о победе в Великой Отечественной войне стала неотъемлемой частью национального самосознания нашего народа», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, что необходимо предпринять для того, чтобы сохранить историческую правду.
"Каждое новое поколение наследует эту память, делая ее частью своей картины миры. Став элементом национальной мифологии, этой памяти суждена неугасимая память на всем протяжении исторического существования русского народа.
Память об этом событии с самого начала переросла рамки официального статуса, приобретя характер эмоционально насыщенной личной истории. Интересно отметить, что в силу естественных демографических причин, через два-три поколения практически у всех коренных жителей России будет прямой предок — непосредственный участник Великой Отечественной война. Таким образом, эта память приобретет и глубоко личный характер. Это будет не только история страны, но и своя семейная история.
Подобные исторически масштабные победы наших предков становятся источником гордости молодого поколения, мотивируют их на прорыв к новым истерическим горизонтам нашего народа".