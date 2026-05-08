В Калининградской области создали макет штурма Кёнигсберга из янтаря. Схема состоит из более чем ста деталей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Янтарного комбината.
На создание схемы ушло 24 килограмма камня. Работы вели в течение трёх месяцев. Янтарный макет представят на смотровой площадке Приморского карьера в День Победы. Вход будет свободным для всех гостей.
«Схема героического штурма войсками Красной армии ключевого укрепленного района Восточной Пруссии выполнена из янтаря в технике мозаики. Размер макета составляет 130 см на 83 см. В единую композицию собраны более пятисот отдельных фрагментов самоцвета. Каждый из них художники обработали вручную», — рассказали в пресс-службе.
Граница города и линия фронта выполнены из янтаря разных оттенков. Водные преграды воссозданы из камня голубого цвета. На макете также разместили фортификационные сооружения, танки, самолёты и корабли из латуни. Они изготовлены литейщиками комбината.
Фото: Янтарный комбинат.