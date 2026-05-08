Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области создали макет штурма Кёнигсберга из янтаря

Схема состоит из более чем ста деталей.

8

В Калининградской области создали макет штурма Кёнигсберга из янтаря. Схема состоит из более чем ста деталей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Янтарного комбината.

На создание схемы ушло 24 килограмма камня. Работы вели в течение трёх месяцев. Янтарный макет представят на смотровой площадке Приморского карьера в День Победы. Вход будет свободным для всех гостей.

«Схема героического штурма войсками Красной армии ключевого укрепленного района Восточной Пруссии выполнена из янтаря в технике мозаики. Размер макета составляет 130 см на 83 см. В единую композицию собраны более пятисот отдельных фрагментов самоцвета. Каждый из них художники обработали вручную», — рассказали в пресс-службе.

Граница города и линия фронта выполнены из янтаря разных оттенков. Водные преграды воссозданы из камня голубого цвета. На макете также разместили фортификационные сооружения, танки, самолёты и корабли из латуни. Они изготовлены литейщиками комбината.

Фото: Янтарный комбинат.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше