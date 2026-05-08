В Ростовской области ликвидируют последствия масштабной воздушной атаки

В Ростовской области ликвидируют последствия ночной массированной воздушной атаки.
Как сообщает губернатор Юрий Слюсарь, в селе Чалтырь Мясниковского района, по данным на утро, из-за падения обломков БПЛА повреждено 50 частных домов, а также 3 автомобиля. При этом объем ущерба неокончательный, специальные службы продолжают обследование домов, уточнил донской губернатор.
«В городах и районах, которые пострадали в результате падания обломков БПЛА созданы комиссии по оценке ущерба, введен режим ЧС в границах поврежденных домов. Жителям будет оказана вся необходимая помощь», — заверил Юрий Слюсарь.
Режим ЧС, в частности, сегодня утром был введен в границах Железнодорожного района Ростова-на-Дону. По данным главы города Александра Скрябина, коммунальщики донской столицы были направлены для ликвидации последствий атаки на жилые дома. Был создан оперативный штаб, который оценивает ущерб, а также принимает заявления на выплаты от пострадавших жителей.
Сегодняшней ночью Ростовская область подверглась массированной ракетной и беспилотной атаке украинских вооруженных формирований. По данным властей, в ходе отражения воздушного налета уничтожены цели над Таганрогом и Азовским районом. Человеческих жертв удалось избежать, но зафиксированы разрушения в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и в Мясниковском районе. В пострадавших населенных пунктах идет оценка и ликвидация ущерба, в Таганроге школы и детские сады были переведены на режим свободного посещения.