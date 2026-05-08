В Ростовской области ликвидируют последствия масштабной воздушной атаки

Сегодняшней ночью Ростовская область подверглась массированной ракетной и беспилотной атаке украинских вооруженных формирований. По данным властей, в ходе отражения воздушного налета уничтожены цели над Таганрогом и Азовским районом. Человеческих жертв удалось избежать, но зафиксированы разрушения в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и в Мясниковском районе. В пострадавших населенных пунктах идет оценка и ликвидация ущерба, в Таганроге школы и детские сады были переведены на режим свободного посещения.