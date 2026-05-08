В России спасают краснокнижных птиц

На территории России обитает более 780 видов птиц. Свыше 100 из них занесены в Красную книгу и находятся под защитой национального проекта «Экологическое благополучие».
Соколиная стая.
Более половины представителей отряда соколообразных занесено в Красную книгу России. Особое внимание уделяют крупным соколам — кречету, сапсану и балобану. Численность последнего в нашей стране — всего 1,5−2 тысячи пар, а в мире — 7−13 тысяч.
Наиболее стабильная часть популяции сокола-балобана сохранилась в Республике Алтай и в Алтайском крае. Важные районы гнездования находятся также в Республике Тува, на юге Красноярского края и в Бурятии.
Главный центр реинтродукции балобанов — Сайлюгемский национальный парк в Республике Алтай. «Наша задача — сформировать устойчивую группировку редких балобанов в исконном месте обитания вида, где его численность упала из-за браконьерства и других угроз», — сообщил директор нацпарка Денис Маликов. Работники заповедной территории реконструируют опасные для птиц линии электропередачи, создают системы искусственных гнездовий и укрепляют естественные.
Дроф будет больше.
Еще один из 17 видов животных, о сохранении и восстановлении которых национальный проект «Экологическое благополучие» заботится в первую очередь, — дрофа. Когда-то эту птицу можно было встретить от Дуная до Алтая, но в последние годы численность популяции резко сократилась.
Главное место гнездования восточных дроф — регион, который находится на стыке России, Монголии и Китая. В российской части Даурии обитает более 80 процентов популяции дроф — около 250−300 особей.
Их сохранением и восстановлением занимаются научные сотрудники Даурского заповедника в Забайкальском крае. «Мы проводим учет численности птиц, изучаем их биологию, выявляем лимитирующие факторы и разрабатываем меры по восстановлению дрофы, — рассказал замдиректора по науке Даурского заповедника Олег Горошко. — Благодаря созданию подкормочного поля в охранной зоне Даурского заповедника удалось сформировать новое довольно крупное место токования и гнездования дроф. В результате этой работы численность птиц в окрестностях Торейских озер за последние 10 лет довольно быстро увеличивается».
А чтобы защитить дроф от пожаров, проводят опашку гнезд. Привлекают к охране птиц и семьи чабанов.
Пернатое божество.
Под охраной находится еще одна редкая птица — стерх, или белый журавль. Он эндемик северных территорий России.
Коренные народы таежной и тундровой зон России, где гнездится стерх, обожествляют его. Для западносибирских хантов и манси эта птица — важный персонаж мифологии и религии, тотем и олицетворение счастья. В Западной Сибири и Якутии верят, что встреча со стерхом приносит удачу и даже исцеление больному. А если навредить птице, то обязательно случится беда.
Более 70 процентов гнездовых территорий стерха находятся в национальном парке «Каталык», который входит в состав ФГБУ «Национальный парк “Ленские столбы”.
«Планы у нас масштабные. До 2030 года разработана программа научных исследований, включающая широкое применение БПЛА, спутниковое слежение за миграциями и создание единой сети мониторинга на базе кордонов, — рассказал директор нацпарка “Ленские столбы” Аркадий Семёнов. — Мы также продолжаем работу по включению наших охраняемых территорий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что закрепит за ними высочайший уровень защиты».
Справка «РГ».
В фокусе нацпроекта «Экологическое благополучие» — 17 животных, нуждающихся в защите. Это дальневосточный леопард, амурский тигр, переднеазиатский леопард, стерх, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран (аргали), дзерен, белый медведь, охотоморские популяции гренландского и серого китов, дрофа, северный олень, выхухоль и соколообразные птицы.