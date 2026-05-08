В России спасают краснокнижных птиц

Коренные народы таежной и тундровой зон России, где гнездится стерх, обожествляют его. Для западносибирских хантов и манси эта птица — важный персонаж мифологии и религии, тотем и олицетворение счастья. В Западной Сибири и Якутии верят, что встреча со стерхом приносит удачу и даже исцеление больному. А если навредить птице, то обязательно случится беда.