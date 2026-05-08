Дефекты в подземных переходах на площади Лядова устранены

Дефекты в подземных переходах на площади Лядова, относящихся к Советскому району Нижнего Новгорода, приведены в нормативное состояние и содержатся в рамках текущего муниципального контракта. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе местной администрации.
Что касается тоннеля на площади Лядова, находящегося в ведении администрации Нижегородского района, то его ремонт в настоящее время не планируется.
Поддержание нормативного состояния данного объекта выполняется в рамках текущего контракта на содержание искусственных дорожных сооружений в Нижегородском районе.
Ранее сообщалось, что улично-дорожную сеть и подземные пешеходные переходы приводят в порядок в Советском районе.