Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский политех уходит на дистанционное обучение из-за атак БПЛА

Такой формат обучение продлится до особого распоряжения.

Пермский политех перевёл студентов на дистант из-за атак дронов, сообщает «Новый компаньон».

Занятия 8 мая с 9:40 перенесены в онлайн. После праздников часть занятий, особенно лабораторные и практические, также пройдут дистанционно.

С 7 по 16 мая в вузе запланированы открытые мероприятия, поэтому учёба для студентов 1−3 курсов бакалавриата, 1 курса магистратуры и 1−4 курсов специалитета будет организована в смешанном формате. Очно останутся только лабораторные и практические работы. Дистант продлится до особого распоряжения.

Другие пермские вузы пока не вводили дистанционное обучение. В ПГГПУ действуют алгоритмы эвакуации при объявлении беспилотной опасности, но переходить на дистант не планируют. В ПГНИУ сейчас каникулы — занятия начнутся на следующей неделе.

Напоним, 8 мая промплощадки в Перми подвреглись атаке беспилотников. Подробнее — в материале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше