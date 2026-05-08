Пермский политех уходит на дистанционное обучение из-за атак БПЛА

Пермский политех перевёл студентов на дистант из-за атак дронов, сообщает «Новый компаньон».
Занятия 8 мая с 9:40 перенесены в онлайн. После праздников часть занятий, особенно лабораторные и практические, также пройдут дистанционно.
С 7 по 16 мая в вузе запланированы открытые мероприятия, поэтому учёба для студентов 1−3 курсов бакалавриата, 1 курса магистратуры и 1−4 курсов специалитета будет организована в смешанном формате. Очно останутся только лабораторные и практические работы. Дистант продлится до особого распоряжения.
Другие пермские вузы пока не вводили дистанционное обучение. В ПГГПУ действуют алгоритмы эвакуации при объявлении беспилотной опасности, но переходить на дистант не планируют. В ПГНИУ сейчас каникулы — занятия начнутся на следующей неделе.
Напоним, 8 мая промплощадки в Перми подвреглись атаке беспилотников.