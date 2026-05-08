В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя в День Победы

Приобрести алкоголь нельзя вблизи мест скопления людей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя в День Победы и накануне праздника. То есть 8 и 9 мая. Запрет действует в местах массового гуляния людей, проведения официальных мероприятий, а также на расстоянии ста метров от них. Единственное исключение — это заведения общепита, сообщают Sibnovosti.

Отметим, что документ, регламентирующий этот запрет, был подписан главой края еще накануне новогодних праздников.

Кроме того, напомним, существует запрет на использование любых пиротехнических средств — салютов, петард и хлопушек. Исключение — большой праздничный фейерверк, который состоится 9 мая в 22 часа в Красноярске — городе трудовой доблести.